Torino, in tre aggrediscono rider per rapinarlo: salvato (ma denunciato) dalla polizia

In tre hanno aggredito un rider per rapinarlo. E’ successo giovedì sera, a Torino, quando gli agenti della squadra Volante, transitando in via Belmonte all’altezza di via Fossata, sono intervenuti per salvare il fattorino.

Alla vista degli uomini in divisa, due dei tre malviventi, tutti stranieri, si sono dati alla fuga in direzione di corso Giulio Cesare. Il terzo, invece, è stato fermato: si tratta di un 28enne nigeriano con precedenti e irregolare sul territorio nazionale.

Il rider, anch’egli straniero, ha raccontato di essere stato strattonato e preso a pugni. Dopodiché, uno dei tre, con la collaborazione di un complice che lo tratteneva, gli aveva preso il portafogli impossessandosi del denaro contante presente al suo interno: 85 euro.

Alla luce dei fatti, il ventottenne nigeriano è stato arrestato per rapina in concorso. Il rider, invece, con precedenti a carico, è risultato destinatario di un ordine di espulsione, per cui è stato denunciato in stato di libertà per la violazione della normativa sull’immigrazione.