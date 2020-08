Torino. Tre episodi di violenza contro la compagna in 20 giorni di frequentazione: arrestato

L'uomo, 50enne, aveva conosciuto la donna su Facebook. Ieri l'ultima lite in casa: la vittima è ora in ospedale

Si sono conosciuti su Facebook ed hanno iniziato a frequentarsi. Ma le cose non sono mai andate per il verso giusto: tre episodi di violenza in appena 20 giorni, con l’ultimo accaduto ieri, che ha portato al definitivo arresto del responsabile, l’uomo, 50enne.

LA CHIAMATA E L’ARRESTO

E’ accaduto intorno alle 20 di ieri sera, quando è stata la donna a contattare il 112 riferendo che, in seguito ad una violenta lite avuta con il proprio compagno, questi le stava distruggendo gli arredi. Gli agenti della Polizia di Stato si sono diretti immediatamente verso lo stabile in zona Mirafiori e, giunti all’indirizzo segnalato, hanno notato un individuo uscire rapidamente dal portone del palazzo. Grazie alla descrizione fornita dalla vittima, l’uomo viene riconosciuto e fermato.

LA STORIA

Raggiunta la donna nell’appartamento, i poliziotti hanno constatato sul suo corpo numerosi lividi, un rossore all’altezza del collo ed una profonda ferita nell’arcata sopraccigliare. Ancora in stato confusionale, la vittima ha raccontato la sua storia. La prima aggressione è arrivata dopo neanche una settimana di frequentazione, ma la donna non ha denunciato, cedendo alla richiesta di perdono. A distanza di una settimana, il secondo episodio: la vittima questa volta è stata raggiunta a casa di una sua amica e trascinata in strada per i capelli. Ancora una volta nessuna denuncia, spaventata dalle minacce dell’uomo che le ripeteva che se mai l’avesse fatto arrestare una volta uscito gliela avrebbe fatta pagare.

L’ULTIMA AGGRESSIONE DI IERI SERA

Ieri sera, dopo l’ennesima discussione per motivi di gelosia, la compagna ha chiesto al 50enne di lasciare la sua casa. L’uomo ha quindi subito dato in escandescenze, iniziando a distruggere elettrodomestici, a capovolgere arredi e strappare foto. Nel tentativo di fermarlo, la donna è stata afferrata al collo e scaraventata per terra. Il colpo le fa perdere i sensi. A questo punto l’aggressore trascina fuori dall’abitazione la propria compagna e la abbandona sul pianerottolo. Mentre l’uomo continua indisturbato nella sua condotta all’interno dell’appartamento la donna, che nel frattempo ha ripreso i sensi, allerta il numero delle emergenze. L’aggressore, accortosi della telefonata, esce di casa e tenta la fuga.

LA DONNA E’ STATA PORTATA IN OSPEDALE

Si tratta della terza aggressione subita dalla donna in poco più di un mese di relazione. La vittima è stata condotta presso il pronto soccorso dell’Ospedale Martini per le medicazioni e i vari accertamenti sanitari. L’aggressore, invece, con numerosi precedenti di polizia specifica per 17 episodi negli ultimi dieci anni, è stato arrestato per deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso e denunciato per lesioni, minacce, violenza, violazioni di domicilio e danneggiamento.