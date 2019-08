TORINO TROPICALE. L’incubo West Nile ritorna a far paura: «Primo contagio»

Il campanello d’allarme è suonato pochi giorni fa a Candiolo, con il primo caso riscontrato su un cavallo. Una «sentinella» che annuncia il ritorno del virus West Nile e un rischio per l’uomo da non sottovalutare, secondo la direttrice delle Neuroscienze all’Istituto Zooprofilattico di Torino, Maria Caramelli.

L’encefalite del Nilo, già lo scorso anno, aveva contagiato almeno 44 persone in Piemonte, facendo salire la preoccupazione per la sempre più massiccia presenza di zanzare e per la rapida diffusione del virus negli animali. Prima nei volatili, poi negli equini, infine, nell’uomo. «Il processo è sempre lo stesso ed è quello già riscontrato alcuni anni fa a New York, quando ci fu una impressionante moria di cornacchie e uccelli selvatici» spiega Caramelli.

«Sono le cornacchie, infatti, le prime a segnalare la presenza del West Nile e ad essere infettate dalla cosiddetta “zanzara comune”, che fa da veicolo al virus. Il cavallo, proprio come l’uomo, va considerato un “ospite accidentale” ma a differenza della cornacchia o della ghiandaia si ammala. Nei volatili abbiamo riscontrato una resistenza maggiore ma questo potrebbe essere dovuto al fatto che il virus sia in circolazione da tempo, abbastanza da permettere alla cornacchia di sviluppare gli anticorpi».

Da qui la necessità di una «sorveglianza integrata» secondo Caramelli, che sta analizzando insieme con il capo del laboratorio allo Zooprofilattico Cristina Casalone, i riscontri ottenuti dalle oltre 60 “trappole” che l’Istituto ha piazzato nelle più disparate «aree a rischio» del Piemonte per monitorare la presenza delle zanzare. «Il risultato non è dissimile rispetto a quello dello scorso anno, benché i numeri sembrino maggiori: abbiamo raccolto 29.827 zanzare e ne abbiamo esaminate 27.077 in “pool”, cercando il riscontro dei principali virus esotici come West Nile e Usutu, ma anche di Zyca, Dengue e Chikungunya» aggiunge Caramelli. Tra le specie, ormai, più diffusi in Piemonte e a Torino c’è la “zanzara tigre”, esemplare non autoctono la cui presenza si è estesa endemicamente negli ultimi quindici anni.

«Questo è un classico esempio di come una specie esotica, nel volgere di pochi anni, possa cambiare ambiente e adattarsi anche a climi meno caldi. Gli insetti sono veicolati anche dai grandi spostamenti di merci» sottolinea l’entomologo dell’Istituto per le piante da legno e l’ambiente, Andrea Mosca. «Per queste ragioni alcune “trappole” sono sistemate vicino agli aeroporti e agli interporti» chiosa Caramelli dello Zooprofilattico. «La “zanzara tigre” è arrivata in Italia proprio così più di quindici anni fa, deponendo le uova all’interno dei copertoni. E oggi non è più considerata una specie rara».