Torino, troppe persone nel negozio di alimentari: scatta la chiusura per 5 giorni [LE FOTO]

IN VIA POLLENZO

Troppe persone nel negozio di alimentari, interviene la polizia e scatta la chiusura per cinque giorni. E’ successo venerdì mattina, in via Pollenzo, a Torino. Quando gli agenti del commissariato San Paolo hanno visto entrare due persone insieme, hanno guardato attraverso le vetrate constatando la presenza nel negozio di un numero non congruo di persone.

Il controllo immediatamente effettuato ha consentito di appurare che all’interno del locale c’erano tre clienti, oltre al titolare, tutti vicini tra di loro, in piena inosservanza delle prescrizioni in atto in merito alle distanze di sicurezza da mantenere. Ciò, nonostante all’esterno del negozio fosse apposto, ben visibile, un cartello che indicava come capienza massima quella di due persone per volta.

II titolare del locale, un sudamericano di 29 anni, è stato sanzionato amministrativamente per la mancata adozione di misure idonee a garantire la distanza di sicurezza interpersonale di un metro; contestualmente, è stato adottato il provvedimento di chiusura dell’attività commerciale per 5 giorni. I due clienti visti entrati insieme sono stati sanzionati.