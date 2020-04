Torino, trovato cadavere di senzatetto in piazza Campanella [LE FOTO]

Macabra scoperta nella mattinata di oggi a Torino, in piazza Campanella. Il corpo, privo di vita, di un senzatetto, giaceva riverso al suolo sotto una panchina.

STRONCATO DA INFARTO

Si tratta, a quanto pare, di un 64enne rom, visto più volte aggirarsi in zona dai passanti. Il senza fissa dimora sarebbe deceduto per cause naturali, sembra da un infarto.

INUTILI I SOCCORSI

Sul posto per i soccorsi, rivelatisi inutili, i sanitari del 118. In piazza Campanella per gli accertamenti di rito anche la Polizia.