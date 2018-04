Torino, trovato cibo scaduto in una macelleria di via Giachino: multato il titolare

Controlli straordinari della polizia nel quartiere Madonna di Campagna di Torino. Nella giornata di ieri sono state identificate 40 persone: tre stranieri, due nigeriani e un albanese, sono stato espulsi dall’Italia.

Controllati anche cinque esercizi pubblici. Il titolare di una macelleria in via Giachino è stato sanzione per la vendita di prodotti cosmetici privi di etichettatura in lingua italiana e di prodotti alimentari scaduti. Il personale dell’Asl ha poi rilevato altre anomalie.

In altri due locali sono state riscontrate violazioni delle norme sulla salute e sulla sicurezza del lavoro, che hanno fatto scattare la denuncia dei rispettivi titolari.

I controlli straordinari disposti dal questore Messina si pongono l’obiettivo di prevenire il degrado urbano e contrastare eventuali attività illegali nonché prevenire e reprimere lo spaccio di droga.