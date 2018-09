Torino, trovato morto un giovane di 25 anni

Il figlio del console svizzero in città è deceduto durante una festa nella sua abitazione

Tragedia in via Bligny, a Torino. Un giovane di 25 anni, figlio del console svizzero a Torino, si è lanciato nel vuoto da un balcone della sua abitazione, al civico numero 4, mentre era in corso la festa di compleanno di una sua amica.

Il drammatico episodio ha avuto luogo ieri sera, presumibilmente in un momento della festa in cui il giovane si è trovato solo. Sono stati alcuni passanti a notare il corpo del giovane a terra e ad allertare i soccorsi, che sono arrivati sul posto in pochi minuti.

Nonostante il prodigarsi del personale del 118 intervenuto sul luogo della tragedia, però, per il 25enne non c’è stato nulla da fare. Secondo alcune testimonianze, il giovane soffriva da tempo di depressione. Sull’accaduto indaga la polizia.