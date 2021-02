Torino, trovato in possesso di marijuana alla stazione di Porta Susa: denunciato

L'operazione rientra nell'attività settimanale Polfer: il bilancio è di 18 indagati e quasi 5mila persone controllate in Piemonte e Valle d'Aosta

Gli agenti della Polizia Ferroviaria hanno denunciato un 29enne svizzero a Torino, nella stazione di Porta Susa, perché trovato in possesso di sostanze stupefacenti. L’uomo, all’interno del suo bagaglio, aveva con sé circa 6 grammi di marijuana, confezionati in due involucri di plastica.

POLFER, IL BILANCIO DELL’ATTIVITA’ SETTIMANALE

L’operazione rientra nell’attività settimanale di controllo della Polfer: il bilancio complessivo è di 18 indagati, 4.814 persone controllate, di cui 1000 con precedenti di polizia. Sono state 261 le pattuglie impegnate nelle stazioni, 10 in abiti civili per attività antiborseggio, 77 invece i servizi di vigilanza a bordo di 178 treni. In aggiunta, 22 i servizi lungo linea e 32 quelli di ordine pubblico.