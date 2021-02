Torino, il trucco della “carta stagnola” non funziona: arrestato per furto

È successo nel tardo pomeriggio di domenica in un negozio di via Roma

Il trucco della “carta stagnola” non funziona: per un 26enne originario della Libia scattano le manette. Nel tardo pomeriggio di domenica, il giovane, con a carico un ordine del Questore di lasciare il territorio nazionale, diversi alias e precedenti specifici, è entrato in uno store di via Roma, a Torino, poi si è diretto in camerino con 4 capi di abbigliamento da provare, salvo poi uscire solo con due capi che ha rimesso a posto.

L’addetto alla sicurezza che ha notato la scena, prima di raggiungere il ragazzo che si stava apprestando ad abbandonare il negozio, ha controllato se all’interno dello spogliatoio ci fosse qualcosa. Quando si è reso conto che i capi mancavano, ha provato a raggiungere il giovane ma quest’ultimo nel frattempo aveva lasciato di corsa il locale, dopo aver fatto attivare le barriere sonore antitaccheggio.

Il vigilantes l’ha inseguito per poi raggiungerlo in via Principe Amedeo e Duse. Non aveva resistito alla bellezza di quel completo di una nota marca sportiva, il cui valore si aggira sui 170 euro, così ha pensato di ricoprire le placche antitaccheggio avvolgendole nella carta stagnola ma la tecnica ha fatto flop. All’interno del suo zaino sono stati ritrovati i capi di abbigliamento asportati e un rotolo di carta di alluminio di ottima qualità.

Il 26enne, arrestato per furto aggravato, è stato anche denunciato per falsa attestazione delle proprie generalità.