A Torino tutti pazzi per la Schiffer. «E’ gentilissima e lascia la mancia»

Traffico bloccato, corso Vittorio e corso Cairoli completamente in tilt con tanto di carrozze che ti attraversano la strada magari proprio mentre porti i bambini a scuola o ti rechi in ufficio, tra una comparsa in costume e un addetto ai lavori con tanto di ciak in mano. È l’effetto “The outfit”, prequel della saga “Kingsman”, ambientato durante la Prima Guerra Mondiale, diretto da Matthew Vaughn e che si sta girando in questi giorni sotto la Mole, in lungo Po Diaz per la precisione. Completamente in tilt, si diceva, grazie anche all’arrivo in città della stupenda top model tedesca Claudia Schiffer, classe 1970, moglie del regista. Bella, anzi bellissima nonostante gli “anta” e tre figli, CronacaQui si è messa alle sue calcagna e ha scoperto una città impazzita per lei. Tra via Roma, via Po, i Murazzi non si parla d’altro che di lei. Di lei che si ferma nei bar per mangiare con la troupe, di lei che firma autografi e dispensa selfie sotto i portici, di lei che regala sorrisi, di lei che è “bellissima”, il verdetto unanime dei torinesi. E come potrebbe essere altrimenti, in fondo, insieme a Naomi Campbell, la Schiffer è stata la top model simbolo degli anni ‘90, colei che abbagliò il modo con la sua bellezza tanto da essere paragonata alla divina Brigitte Bardot.

«È stata qui da noi il 25 aprile scorso – raccontano dal Xò Café di via Po – ha mangiato con la troupe. Ha ordinato solo un’insalatina e ha bevuto acqua. Mangia pochissimo, in fondo ha una linea impeccabile. La cosa che ci ha colpito è stata la sua cortesia, pensi che ha lasciato anche la mancia al personale». Dello stesso parere Katia Pettierre, titolare della Jadò Daily Spa: «Ha fatto una manicure e una pedicure, l’ho trovata molto gentile ed educata. Sono andata io direttamente nel suo albergo per i trattamenti».

E siamo solo all’inizio, perché la Schiffer si dovrebbe fermare in città ancora qualche giorno, presso l’Nh Hotel di piazza Carlina dove l’intera troupe ha scelto di soggiornare e che ormai, da quando si sparsa la voce della sua permanenza, è sotto l’occhio del ciclone dei fan.

Fra gli altri nomi attesi a Torino per le riprese spiccano le star internazionali Ralph Fiennes e Tom Hollander. Alla base della produzione ci sono i torinesi Lumiq Studios, mentre il lungometraggio d’azione verrà prodotto e distribuito da Eagles Pictures, con la collaborazione della società inglese Marv Taylor Productions Ltd.