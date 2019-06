Torino, tutti in piazza Vittorio per lo show dei droni: ma ai varchi monta la protesta dei residenti [FOTO E VIDEO]

Alle 22.30 prenderà il via la show high-tech voluto dall'amministrazione comunale

E’ iniziato in piazza Vittorio a Torino, l’atteso show dei droni che chiude la due giorni dedicata alla festa di San Giovanni: ieri sera è toccato allo spettacolo del farò. E’ il turno della tecnologia: uno sciame di robottini volanti (302 in tutto), del tipo “Intel shooting star” (stella cadente), si è levato in volo sincronizzato sul cielo di Torino, offrendo ai torinesi uno spettacolo di luci ad alta tecnologia e a basso impatto ambientale.

PROTESTE AI VARCHI DELLA PIAZZA

Piazza Vittorio, teatro dello spettacolo high-tech voluto dall’amministrazione comunale, si è popolata. Tuttavia, ai varchi d’ingresso allestiti per motivi di sicurezza non sono mancate proteste e momenti di tensione: è successo quando alcuni residenti hanno cercato di entrare in piazza nonostante le limitazioni del percorso.

foto e video di Francesca Lai