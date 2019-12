Torino in tv con gli spot sul Natale

Tetti imbiancati dalla neve, luci che si rincorrono fra vetrine addobbate a festa e salotti illuminati dalla fiamma calda delle candele rosse. Regali, sorrisi, affetti. Tutto questo è Natale. Il momento dell’anno più magico, il periodo in cui persino gli “antipatici” consigli per gli acquisti buttali lì, nel bel mezzo della trasmissione del cuore, diventano gradevoli. Sono decine gli spot sul tema che in queste settimane si rincorrono in tv e alcuni di questi sono stati realizzati proprio a Torino. Archiviata con successo l’esperienza dello spot a puntate della Balocco firmata nel 2017 da Daniele Luchetti («e che fu girata in piena estate», ricordano dalla Film Commission Torino Piemonte), è fresca negli occhi dei telespettatori l’immagine di Giorgio Chiellini intento a scattare foto con il suo smartphone niente di meno che alla bellissima Madalina Ghenea. Si tratta, ovviamente, della pubblicità natalizia che la 3 ha realizzato a novembre sotto la Mole (la produzione è della Buddy Film di Milano, la regia di Matteo Sironi) utilizzando gli spazi esterni di piazza Palazzo di Città. Il nuovo spot 3 è programmato, nei formati da 30 e 15 secondi ed è in circolazione anche sul web. Nella sala da pranzo di un elegante appartamento sabaudo una famiglia felice sta per mangiare il suo dolce preferito, il Pandoro Melegatti. Sentimenti semplici, atmosfera elegante e calda, perfetta per rilanciare l’immagine della nota azienda rilevata da Roberto Spezzapria e da suo figlio Giacomo a un passo dal fallimento. Una campagna pubblicitaria importante quella realizzata sotto la Mole e ideata da Armando Testa cui Spezzapria ha voluto affidare una comunicazione strategica volta alla rinascita del pandoro creato da Domenico Melegatti 125 anni fa. Le riprese sono avvenute il 5 novembre all’interno di un’abitazione in zona Gran Madre, la produzione è della milanese Bedeschi Film, la regia di Matteo Bonifazio.

Porta la firma del gruppo torinese Armando Testa anche la nuova pubblicità di MediaWorld dedicata al Natale che, ovviamente, sta spopolando in tv e le cui riprese si sono tenute il 22 e 23 ottobre in via Bricca, via Manzoni, via Boucheron. Lo storytelling si concentra sull’emozionante momento dello scambio dei regali, sulla gioia dei volti di chi riceve e di chi dona, della condivisione del tempo insieme durante le feste. Il claim azzeccatissimo recita: “Il Natale fatto apposta per me”. «MediaWorld è senza dubbio riconosciuto come il primo brand a cui gli italiani si rivolgono quando scelgono un nuovo prodotto tecnologico, prima ancora di valutare marche, caratteristiche e prezzi – ha detto dello spot Giuseppe Cunetta, Cmdo di MediaWorld -. La nostra promessa, soprattutto a Natale, è mettere al centro le persone e le loro emozioni, in un momento così speciale, creando l’atmosfera perfetta per celebrare un Natale tecnologico fatto apposta per ciascuno di noi». La regia è di Marco Missano, la produzione della torinese Little Bull.