Torino, ubriaco aggredisce agenti della municipale: arrestato

L'uomo, di nazionalità nigeriana, si era messo a correre in strada verso i veicoli in transito, arrivando anche a sdraiarsi in mezzo ad un incrocio

Nel tardo pomeriggio di venerdì, nei pressi del cantiere di corso Grosseto, gli agenti del comando Aurora/Vanchiglia/Madonna del Pilone della Polizia Municipale di Torino hanno arrestato in flagranza di reato, con l’ausilio di un cittadino, un 30enne di nazionalità nigeriana, che aveva aggredito un vigile provocandogli lesioni guaribili in 7 giorni.

IL FATTO

L’uomo, in stato di alterazione per l’assunzione di bevande alcoliche o di sostanze stupefacenti, si era messo a correre in strada, ripetutamente, in mezzo ai veicoli in transito, gridando e gettandosi contro gli stessi. Inoltre, più volte aveva diretto la propria corsa verso i pedoni impegnati nell’attraversamento della carreggiata, urlando loro frasi sconnesse e manifestando l’intenzione di aggredirli. Al culmine delle crisi, era arrivato a sdraiarsi in mezzo all’incrocio. Particolarmente difficoltosa per gli agenti è risultata anche la fase del trasporto dell’uomo presso il comando, in quanto questi perseverava nei tentativi di colpire gli Agenti con testate, spinte e calci.