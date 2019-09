Torino, ubriaco al volante aggredisce gli agenti: arrestato, denunciato e multato

E’ successo giovedì notte in via Ormea

Beccato ubriaco al volante, perde la testa e aggredisce gli agenti. E’ successo giovedì notte in via Ormea, a Torino: dietro le sbarre è finito un 41enne italiano con numerosi precedenti per reati inerenti al Codice della Strada, contro la persona e gli stupefacenti.

Fermato per un controllo, si è dimostrato sin da subito poco collaborativo rifiutando di dare le proprie generalità. Alle minacce rivolte ai poliziotti hanno fatto seguito i fatti: l’uomo, infatti, ha tentato di aggredire gli agenti con calci e pugni. E non ha smesso neppure nella volante, danneggiandola.

Trasportato in ospedale, si è rifiutato di sottoporsi agli accertamenti per determinare il tasso alcolemico e delle sostanze stupefacenti nel suo sangue. E’ stato arrestato per resistenza, minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato, mentre è stato denunciato per guida in stato di alterazione da alcool e da sostanza stupefacente nonché sanzionato amministrativamente per ubriachezza molesta.