Torino, ubriaco al volante sfreccia su via Breglio e passa con il rosso: fermato, colpisce un agente

Percorreva a folle velocità via Breglio (in direzione via Saorgio) quando ha superato l’incrocio col semaforo rosso. Una guida folle per le strade di Torino: notato dai poliziotti, l’uomo ha tentato di scappare dagli agenti. Fuga, però, terminata dopo un breve inseguimento: una pattuglia, infatti, lo ha raggiunto grazie anche ad un problema all’auto, che aveva forato una gomma.

UBRIACO AL VOLANTE

Il protagonista, 32enne italiano, era visibilmente in uno stato confusionale e faceva fatica a stare in piedi. Emanava, inoltre, un fortissimo odore di alcol. Come se non bastasse, ha ripetutamente tentato di aggredire e minacciare i poliziotti e tentato di corromperli offrendogli 500 euro. Diversi sono stati i tentativi da parte degli agenti di sottoporlo al test dell’etilometro, senza riuscirci: l’uomo si è convinto solo dopo aver parlato telefonicamente con il suo avvocato. Il test, ovviamente, ha dato esito positivo.

LA NUOVA AGGRESSIONE E LA CONDANNA

Nell’attesa di effettuare un nuovo controllo, l’uomo è andato in escandescenza: ha colpito con una manata al volto un agente, spingendolo al suolo. Ne è nata una nuova colluttazione: l’uomo è stato bloccato poi non con poca fatica. Dagli accertamenti è emerso che aveva diversi precedenti di Polizia a suo carico: per lui è scattato l’arresto per resistenza a Pubblico Ufficiale, una denuncia per essere passato con il rosso ed una sanzione per le diverse infrazioni commesse al Codice della Strada.