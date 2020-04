Torino, ubriaco al volante: si schianta contro un palo della luce e lo abbatte [FOTO]

E' successo ieri sera in piazza Polonia: 28enne denunciato e sanzionato anche per aver spostamento ingiustificato

Ubriaco al volante, finisce la sua corsa in auto contro un palo della luce, abbattendolo. E’ successo ieri sera, intorno alle 20:45, in piazza Polonia, a Torino. L’automobilista, un 28enne italiano, stava percorrendo corso Dogliotti in direzione sud, quando ha perso il controllo della sua Fiat Panda andando a urtare contro un palo dell’illuminazione pubblica.

Illeso, è risultato positivo all’accertamento con l’etilometro effettuato dagli agenti della polizia municipale.

L’uomo è stato quindi sanzionato per guida in stato di ebrezza, denunciato e sanzionato anche per spostamento ingiustificato in violazione delle disposizioni contenute nel Dpcm del 10 aprile per il contenimento della diffusione del coronavirus.

Sul posto è intervenuto il personale tecnico dell’azienda elettrica per la messa in sicurezza del palo della luce.