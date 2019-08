Torino, ubriaco danneggia il dehor del Caffè San Carlo: arrestato

È intervenuto un carabiniere libero dal servizio: in manette un marocchino di 42 anni

Ubriaco danneggia il dehor e gli arredamenti esterni del bar ‘Caffè San Carlo’ di Torino. A intervenire è stato un carabiniere del nucleo radiomobile libero dal servizio, che poi ha chiesto il supporto dei colleghi per bloccare l’uomo. In manette per danneggiamento aggravato è finito il marocchino Aziz Ayad, pregiudicato 42enne senza fissa dimora.