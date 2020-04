A 130 chilometri orari lungo le strade di Torino. Una fuga nel tentativo di seminare i motociclisti della polizia che lo inseguivano. E’ successo domenica sera, intorno alle 23:30, a Borgo Vittoria, quando gli agenti hanno visto transitare ad alta velocità una Volkswagen Passat in via Ala di Stura angolo via Sospello per poi proseguire la marcia in via Breglio.

Nonostante le segnalazioni degli uomini in divisa, l’auto ha continuato la sua fuga in via Fossata, dove ha raggiunto la velocità di 130 chilometri orari. Il veicolo ha poi proseguito la fuga in altre vie del quartiere, talvolta contromano, altre volte zigzagando, sempre tallonata dai poliziotti.

In più occasioni l’automobilista ha anche provato a speronare le moto dei poliziotti con l’intento di scaraventarli per terra.

In via Randaccio angolo via Gulli, però, gli agenti sono riusciti a bloccare il veicolo. Una volta fermati, sia il conducente sia il passeggero hanno opposto resistenza con la speranza di fuggire.

Successivamente è stato accertato che il conducente dell’auto, un diciannovenne italiano con precedenti di polizia, guidava con un tasso alcolemico superiore a 1,70. L’uomo è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali, per il trauma contusivo cagionato al polso a uno dei poliziotti.

Il diciannovenne, inoltre, è stato denunciato in stato di libertà per la guida in stato di ebbrezza e sanzionato amministrativamente per aver guidato l’auto senza aver mai conseguito la patente e per la velocità non commisurata.

Il passeggero, invece, un brasiliano di 21 anni irregolare sul territorio nazionale, viene denunciato in stato di libertà per il reato di resistenza a pubblico ufficiale.

Entrambi gli occupanti dell’auto sono stati sanzionati per la violazione delle norme legate all’emergenza sanitaria covid-19.