Torino, ubriaco si scaglia contro i poliziotti: arrestato

Insulti, minacce e spintoni agli agenti: è successo sabato sera in via Chiesa della Salute angolo corso Grosseto

Un uomo di 35 anni, italiano, è stato arrestato a Torino per resistenza a pubblico ufficiale e denunciato per minacce, oltraggio a pubblico ufficiale e guida in stato di ebrezza.

E’ successo sabato sera: gli agenti della squadra volante lo hanno visto in via Chiesa della Salute angolo corso Grosseto mentre era fermo all’interno della sua auto col motore accesso.

Dopo il loro intervento, il 35enne, ubriaco, ha abbandonato il veicolo per posizionarsi al centro della strada. Sono quindi partiti insulti e minacce all’indirizzo degli agenti, poi li ha spintonati prima di finire in manette.