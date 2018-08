Torino, ubriaco tenta di rapinare l’Arcaplanet di via San Donato: arrestato

In manette un ucraino di 45 anni

Per lui anche una denuncia e una multa

Un uomo di 45 anni, di nazionalità ucraina, è stato arrestato dalla polizia dopo aver tentato, completamente ubriaco, di rapinare il negozio di articoli per animali “Arcaplanet” di via San Donato.

Lo straniero ha prima minacciato i commessi e terrorizzato alcuni clienti sferrando calci ad alcune porte a vetri, poi ha provato a ripulire le casse del negozio, senza riuscirci. Sul posto sono giunti gli agenti della squadra volante, che lo hanno bloccato non senza difficoltà.

Il 45enne è stato arrestato per rapina e resistenza a pubblico ufficiale, denunciato per oltraggio a pubblico ufficia e rifiuto di fornire proprie generalità e getto pericoloso di cose e sanzionato per ubriachezza molesta.