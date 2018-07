Torino, un appendino di protesta contro la Appendino: multato il consigliere Magliano

Il capogruppo dei Moderati al Comune aveva denunciato in modo ironico la rimozione del posto riservato a una giovane disabile in zona Porta Palazzo

Multato di 421 euro per aver attaccato un appendino giallo in segno di protesta contro l’amministrazione Appendino nel luogo in cui è stato deciso di rimuovere il posto riservato a una giovane disabile, in zona Porta Palazzo.

A essere stato sanzionato dalla polizia municipale è il capogruppo dei Moderati al Comune di Torino, Silvio Magliano. “E’ assurdo che un consigliere, quando segnala con ironia dei disservizi, venga multato – dice -. La ragazza non ha più diritto allo stallo numerato perché è andata a vivere da sola, accanto ai genitori. Siccome non è più residente con chi l’accompagna, in base a una delibera che combatto da due anni, non ne ha più diritto anche se l’auto è sua”.

Magliano aggiunge: “Sono disposto a pagare e a non fare ricorso se la delibera verrà modificata aiutando tanti come questa ragazza. Intanto invito i torinesi a mettere un appendino ovunque vedano un problema”.