Torino. “Sono un campione di arti marziali” e aggredisce i poliziotti: arrestato 25enne

Caos nella serata di domenica nel quartiere Barriera Milano, a Torino, dove gli agenti di Polizia hanno arrestato un 25enne moldavo dopo una lite con un vicino, sedata dai poliziotti che sono stati quindi attaccati dal malvivente.

LA LITE INIZIALE

Vittima dell’aggressione iniziale un uomo che ha chiesto ad un giovane di non lasciare bottiglie di vetro rotte in giardino. Mentre accadeva ciò, il moldavo (amico del giovane rimproverato) ha deciso quindi di attaccare il 46enne a sorpresa, facendolo cadere a terra. I colpi, soprattutto dei pugni al capo, vengono inferti uno dopo l’altro e il 25enne si ferma solo quando alcuni residenti in zona iniziano a urlare dai balconi.

L’ARRIVO DEI POLIZIOTTI E LA “SFIDA” DEL 25ENNE

Avvisati dai passanti, sopraggiungono i poliziotti della Squadra Volante. L’autore a quel punto tenta di allontanarsi, e gli agenti lo seguono mentre lo vedono scappare verso gli interni di via Scotellaro. Il moldavo, vistosi inseguito, prima provoca gli agenti dicendo loro che non lo prenderanno mai, quindi li attacca con sassi molto grandi e addirittura con una pesante porta. La “sfida” continua, ed il 25enne inizia a vantarsi con loro di essere un campione di arti marziali. Inizia così a sferrare calci e pugni agli operatori di polizia, che però riescono a neutralizzarlo e ad arrestarlo senza riportare ferite. L’uomo, che ha causato alla vittima 46enne lesioni guaribili in 7 giorni, è stato arrestato per resistenza, tentate lesioni aggravate a pubblico ufficiale e personali.