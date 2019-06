Torino, un comitato contro clochard e incuria: «Il centro trasformato in una latrina»

«Visto che questa amministrazione non è in grado di tener pulito il centro, ci penseremo noi». Così una cinquantina di torinesi, tra residenti e commercianti del centro città, ha deciso di dire basta alla sporcizia che imperversa nelle vie e nelle piazze del salotto buono di Torino.

Dal notaio Giuseppe Volpe all’ex magistrato Pippo Marciante al gioielliere Alfredo Fagnola, dalla negoziante Adriana Gozzi all’architetto Fabio Fantolino, dal presidente dei commercianti di via Carlo Alberto, Paolo Demo, all’imprenditore Giorgio Boldetti, e ancora: Rossella Tenardi, Laura Balagna, Erminia Zanella e molti altri cittadini che hanno deciso di metterci la faccia, ma anche le braccia per far risplendere il loro amato quartiere.

L’appuntamento di questo futuro comitato, denominato non a caso “PuliAmo Torino”, è stato fissato per domenica 16 in piazza San Carlo. Il ritrovo è alle 10 davanti a Stratta. «Ci presenteremo con scope e sacchi neri per ripulire il centro città che sta diventando sempre più sporco e pieno di clochard» protestano i cittadini che si scaglino contro «l’immobilismo della sindaca Appendino che fa finta di non vedere il problema. Bisognerebbe invece – sottolineano – trovare una sistemazione ai senzatetto che vivono sotto i portici e nel contempo rendere il centro un luogo più pulito e accogliente, rilanciando così il turismo come avviene in altre città tra cui Milano».

Un paragone, quello con il capoluogo lombardo, rimasto nel cuore dei torinesi, ma mai preso in considerazione d al l ’amministrazione 5 Stelle. «Non è un caso – aggiungono – che i cittadini fuggano sempre più da questa città in continua decrescita». L’appello a ripulire il centro è ovviamente aperto a tutti i cittadini e, chi volesse mettersi la divisa può già acquistarla presso il negozio di abbigliamento in via Gramsci 12. La maglietta con la scritta: “PuliAmo Torino” è in vendita al costo di 4 euro. «Il ricavato – spiega la titolare del negozio, Adriana Gozzi – servirà a pagare i materiali utilizzati per ripulire la nostra città».