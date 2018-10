Torino, ha un malore al volante e danneggia 20 auto in sosta

Accusa un malore mentre è al volante e urta 20 auto parcheggiate finendo poi in ospedale. E’ successo ieri sera a Torino, nei pressi del Tribunale.

L’automobilista, un torinese di 40 anni, ha danneggiato diversi veicoli in sosta in corso Francia, via Principi d’Acaja, via Saccarelli e via Le Chiuse, prima di essere fermato dagli agenti della polizia municipale.

In un primo momento i vigili urbani pensavano che l’uomo fosse ubriaco salvo poi accertare che, invece, era stato vittima di un malore. Il 40enne è stato ricoverato all’ospedale Maria Vittoria: è stato dimesso questa mattina.