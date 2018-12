Torino, un nuovo Burger King nel campus universitario di piazzale Aldo Moro

Da oggi, giovedì 27 dicembre, apre un nuovo Burger King a Torino. Il punto vendita si trova in piazzale Aldo Moro all’interno degli spazi commerciali del nuovo campus universitario e si sviluppa su una superficie di 350 metri quadri, con 70 posti a sedere nella sala interna e 48 nel dehor.

Vari e numerosi i servizi dedicati alla clientela tra cui il wi-fi gratuito e il corner caffetteria pensato appositamente per gli studenti dell’Università di Torino come luogo di ritrovo o di studio, e i nuovi Kiosk digitali per effettuare il proprio ordine in autonomia.

L’apertura del ristorante di Torino ha generato 21 nuovi posti di lavoro, tutti destinati a giovanissimi con un’età media di circa 26 anni, a cui si aggiungono 4 restaurant manager.

Spazio anche alle novità come il Bacon King 3.0, l’ultimo nato nella famiglia Bacon King che con le sue 8 fette di bacon e 3 strati di formaggio e carne, ha conquistato il cuore e le pance dei più golosi ed è tra i panini più amati del momento.