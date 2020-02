Torino, uno dei due arrestati dopo il furto in stazione perde la testa e aggredisce i poliziotti

Sono entrati in un negozio della stazione di Torino Porta Nuova e, dopo aver danneggiato il sistema antitaccheggio, hanno fatto incetta di prodotti nascondendoli sotto i propri vestiti.

I due, però, sono stati notati da un addetto alla sorveglianza: sul posto sono quindi arrivati gli agenti della Polfer che hanno portato i malviventi, entrambi di nazionalità algerina, presso gli uffici della polizia ferroviaria. Dagli accertamenti è emerso che entrambi erano già gravati da diversi precedenti per reati contro il patrimonio.

Nel corso dei controlli, uno dei due ha perso la testa iniziando a scalciare e a colpire gli agenti e danneggiando gli arredi dell’ufficio. Sono stati arrestati per furto aggravato in concorso e rispettivamente denunciati per resistenza a pubblico ufficiale e per false attestazioni.