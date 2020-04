Torino, uomo deciso a suicidarsi: una telefonata gli salva la vita

Una telefonata gli ha letteralmente salvato la vita. Perché se non avesse chiamato il 112, probabilmente si sarebbe tolto la vita. E’ successo ieri pomeriggio, nel giorno di Pasquetta, a Torino: un uomo si è seduto su un muretto che dà sul fiume Doria Riparia, con le gambe al di là del parapetto e le braccia posizionate per darsi la spinta.

Era stanco della vita, voleva farla finita. Poi ha telefonato al 112 per dire che era sul punto di suicidarsi. Gli agenti del commissariato Centro si sono precipitati sul posto e l’hanno afferrato per le braccia riportandolo sul lato strada. L’uomo, messo in sicurezza, ha poi ricevuto le cure dei medici del 118.