Torino, va al pub con un amico e gli rubano l’auto: insegue i ladri e li fa arrestare

Il proprietario del veicolo non si dà per vinto: dietro le sbarre due italiani di 52 e 40 anni

Altro che serata tranquilla al pub. Siamo a Torino, in corso Monte Cucco. L’incontro con un amico in birreria prende d’un tratto una brutta piega. Già, perché, tra una chiacchiera e l’altra, vede passare la sua auto che aveva parcheggiato in corso Francia. Al volante un uomo con un capellino di una squadra di calcio e una felpa nera con strisce bianche: con lui c’è anche un passeggero.

L’INSEGUIMENTO

Il proprietario della macchina non si dà per vinto, sale sul furgone dell’amico e si mette all’inseguimento dell’auto, riuscendo a raggiungerla in prossimità di parco Ruffini.

L’INTERVENTO DELLA POLIZIA

I ladri, allora, abbandonano il veicolo in via Sagra di San Michele per darsi alla fuga a piedi. Gli agenti della squadra volante, chiamati dalla vittima, riescono a rintracciare uno dei due malviventi in un garage di un palazzo della medesima via: era nascosto dietro alcuni cartoni. Nelle immediate vicinanze i poliziotti ritrovano anche il capellino e la felpa.

Poco dopo, gli agenti fermano anche il ‘passeggero’ mentre si sta allontanando. L’uomo tenta di giustificare la sua presenza lì, nella notte, con il fatto di dover incontrare un amico, di cui fornisce anche il nome. Peccato, però, che la persona lì presente non si chiami cosi!

Tuttavia, dagli accertamenti emergono legami telefonici tra i due autori del furto e la terza persona in questione.

Entrambi i ladri, due italiani di 52 e 40 anni con precedenti, sono arrestati per tentato furto. Per lo stesso reato viene denunciata in stato di libertà la terza persona. Da ulteriori accertamenti, emerge anche che a carico del quarantenne ci sono un obbligo di soggiorno a Orta Nova, in provincia di Foggia, e un obbligo di presentazione alla polizia.