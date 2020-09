Torino, va a casa dell’ex e lui l’accoltella: arrestato

Incontra il suo ex e viene accoltellata. E’ successo la scorsa la notta, a Torino: dietro le sbarre per minacce e lesioni è finito un italiano di 39 anni.

IL FATTO

La vittima, un’italiana di 37 anni, era andata a casa del suo ex compagno, con cui fino a poco tempo fa conviveva, per concordare con lui il pagamento dell’affitto dell’abitazione. L’uomo ha però reagito male alla richiesta della donna: prima l’ha picchiata e poi l’ha colpita alla spalla con un coltello.

Dopo averla aggredita, il 39enne l’ha accompagnata al pronto soccorso dell’ospedale Maria Vittoria: lì i medici hanno ritenuto opportuno chiamare il 112 per segnalare che la donna presentava diverse ecchimosi, lesioni varie sul corpo e una ferita lacero-contusa all’omero sinistro. All’arrivo dei carabinieri, l’uomo è uscito dall’ospedale per non farsi trovare mentre la donna ha raccontato quanto accaduto.

L’aggressore è stato rintracciato e arrestato poco distante dall’ospedale.

La perquisizione della casa, effettuata in collaborazione con i colleghi della Sis (Sezione investigazioni scientifiche), ha permesso di trovare il coltello usato per l’aggressione.