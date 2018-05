Torino, vandalizzarono “per noia” le auto dei vigili a Capodanno: denunciati in 4 [LE FOTO]

Pensavano di averla fatta franca, ma non è stato così. La notte di Capodanno, dopo aver passato la serata a bere e mangiare dal kebabbaro di corso Palermo, quattro persone (A. F., L. L., C. Z. e D. L. P.) danneggiarono alcune auto private degli agenti parcheggiate sotto il comando della polizia municipale di Torino, in via Bologna. Gli investigatori sono riusciti a individuarli dopo quasi sei mesi di accertamenti.

IL FATTO.

Subito dopo l’episodio, gli agenti del reparto radiomobile e del reparto polizia giudiziaria, con la collaborazione di quelli del reparto investigazioni tecnologiche del corpo, hanno passato la zona in cerca d’informazioni utili.

Dalle telecamere di sorveglianza si vedevano quattro ragazzi stazionare nei pressi del comando con fare sospetto. Il più alto e robusto ha sferrato un potente calcio al parabrezza di una Fiat 500, sfondando il parabrezza. Non soddisfatto, saltava sul cofano di altre vetture parcheggiate lì vicino danneggiandole con una serie di calci. Poi si sono allontanati, certi che l’oscurità e le strade deserte di quella particolare giornata, potessero assicurar loro l’impunità del gesto.

LE INDAGINI.

Gli agenti hanno poi individuato altre telecamere di sicurezza, tra cui quella del ristorante Kebap, dove, pochi minuti prima, i quattro avevano trascorso la serata. Riconosciuti da alcuni indumenti particolari indossati quella sera, si è giunti all’individuazione fotografica del quartetto.

Attraverso accertamenti sulle banche dati e da approfondite ricerche sui social network, nel mese di febbraio, gli investigatori sono giunti all’identificazione di una prima persona (una donna) che, nei giorni seguenti alla bravata di capodanno, è stata arrestata dalla guardia di Finanza per spaccio di droga.

Pochi giorni dopo è stato individuato il fidanzato e, subito dopo, gli ultimi due ragazzi. La Procura ha disposto una perquisizione delle loro abitazioni che ha dato esito positivo: gli agenti hanno infatti sequestrato tutti gli indumenti indossati dai ragazzi a capodanno.

A seguito delle prove inconfutabili fornite dagli investigatori alla magistratura torinese, su ordine di quest’ultima, i quattro sono stati convocati e interrogati presso il comando di via Bologna 74 dove, messi alle strette, hanno confessato.

Denunciati in stato di libertà per danneggiamento aggravato in concorso, i quattro hanno dichiarato che la noia, incomprensioni tra fidanzati e motivi assolutamente futili li hanno spinti a danneggiare cinque auto.