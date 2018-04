Torino, vanno dal tabaccaio e pagano con 50 euro falsi. Scoperta banda LE FOTO

Nella vettura scoperte banconote di vario taglio. In tre finiscono in manette

In macchina avevano banconote da 50 e 20 euro false

Tre italiani di 60, 32 e 20 anni, tutti con precedenti di polizia a carico sono stati denunciati dagli agenti del Commissariato di Ivrea e Banchette per spendita di banconote false.

Un uomo è entrato in una tabaccheria di via Torino e ha speso una banconota falsa da 50 euro, dopodiché si è allontanato a bordo di un’autovettura in compagnia di altre due persone. Gli agenti del Commissariato hanno individuato l’auto con le tre persone a bordo che viaggiava in direzione di Strambino.

Nel corso delle perquisizioni personali e locali gli agenti hanno rinvenuto diverse banconote da 20 e 50 euro risultate false.

All’interno dell’auto, i poliziotti hanno ritrovato diversa merce tra le quali della carne comprata in una macelleria di Biella utilizzando denaro falso simile a quello rinvenuto ai tre.