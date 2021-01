Torino, vende droga davanti a scuola primaria: arrestato pregiudicato

Il pusher è stato sorpreso a cedere una dose di hashish ad una tossicodipendente di 20 anni in via Bologna

I carabinieri della Compagnia Oltre Dora hanno eseguito un arresto per spaccio di droga a Torino nell’ambito dei controlli disposti dal Comando Provinciale.

Sorpreso un pregiudicato del luogo in via Bologna: il pusher stava cedendo una dose di hashish ad una giovane tossicodipendente di 20 anni. Il fatto è successo proprio di fronte ad una scuola primaria, durante l’orario di apertura: per questa ragione l’uomo dovrà rispondere anche dell’aggravante di aver spacciato davanti ad un istituto scolastico. L’acquirente, invece, è stata segnalata alla Prefettura di Torino come assuntore di stupefacenti.