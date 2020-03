Torino, vende panetti di hashish al mercato: arrestato 48enne marocchino

Un arresto per spaccio di stupefacenti a Torino: si tratta di un 48enne marocchino, responsabile di aver venduto panetti di hashish ai “carretti” del mercato.

IL FATTO

Gli agenti del commissariato Dora Vanchiglia lo hanno colto sul fatto, in possesso di 100 grammi di droga riportante la scritta “Amnesia”, 525 euro in contanti e due cellulari. Successivamente, con l’aiuto dell’unità cinofila, è stata ispezionata anche la sua abitazione: trovati altri 3 kg di hashish ed un motociclo rubato precedentemente. Per il il 48enne sono quindi scattate le manette ed una denuncia per ricettazione.