Torino, vendeva cachemire acrilico: scoperta maxi-frode

Maxi operazione di sequestro per la Guardia di Finanza di Torino che, insieme alla Procura, ha confiscato oltre 40mila capi di abbigliamento appartenenti ad una nota catena di abbigliamento sportivo presente in tutta Italia.

IL FATTO

L’azienda italiana è accusata di aver spacciato vestiti sintetici per “fibre di cachemire”, mentre in realtà si trattava semplicemente di tessuto acrilico. Ogni prodotto veniva venduto per circa 50 euro, per una truffa che ammonta a circa 2 milioni di euro complessivi. In seguito ad ulteriori indagini poi gli agenti hanno identificato anche il produttore della merce, con stabilimento in Bangladesh. Entrambi dovranno rispondere di frode davanti all’Autorità Giudiziaria.