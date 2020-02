Arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Si tratta di un cittadino marocchino di 55 anni, che era stato fermato giovedì mattina dagli agenti del Commissariato Dora Vanchiglia per un controllo. Trovato in possesso di due involucri contenenti 6 grammi di eroina, gli agenti hanno provveduto alla perquisizione del suo alloggio a via Arona, ritrovando altro stupefacente: trovati 200 grammi di eroina e 650 euro.