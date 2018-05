Torino, venerdì 8 giugno sciopero dei trasporti per 24 ore

Faisa Cisal e Fasr Confsal contro il piano industriale di Gtt: "I lavoratori non si fanno prendere in giro, difendiamo il nostro futuro"

“I lavoratori non si fanno prendere in giro. Siamo determinati a difendere il nostro futuro”. Con queste motivazioni, Faisa Cisal e Fasr Confsal hanno indetto uno sciopero di 24 ore di tutto il personale Gtt per venerdì 8 giugno.

I sindacati puntano il dito contro il “piano industriale portato avanti da Gtt che non agisce su sprechi e privilegi, né prevede tagli a consulenze e superstipendi”, ma causerà “260 licenziamenti, la cessione del deposito Nizza ai privati, il taglio del servizio e ulteriori 500 esuberi che andranno incidere sulla qualità della vita di chi lavora”.

Saranno rispettate le fasce di garanzia. Previsto anche un presidio davanti al Comune di Torino.