Torino, vestiti contraffatti sequestrati donati alle famiglie povere

Jeans, scarpe, giacche, magliette, borsoni, borse e vestitini per neonati donati a famiglie bisognose. In seguito al via libera dell’autorità giudiziaria, gli agenti del commissariato Dora Vanchiglia di Torino hanno consegnato, questa mattina, numerosi capi di abbigliamento sequestrati di recente perché contraffatti alla parrocchia “Stimmate di San Francesco d’Assisi” di via Ascoli.