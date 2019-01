Torino, via libera alla riqualificazione di piazza Arbarello: i dettagli [LE FOTO]

La giunta comunale di Torino ha approvato, oggi, il progetto definitivo per la riqualificazione del viale alberato di corso Siccardi e di piazza Arbarello. I lavori saranno ultimati entro il 2021 e la completa copertura finanziaria dell’intervento sarà garantita da Compagnia di San Paolo e Reale Foundation.

“Il piano, studiato dalla Città di Torino insieme agli organismi circoscrizionali – spiega l’assessore ai Trasporti e alla viabilità Maria Lapietra – consentirà il miglioramento di un contesto architettonico e storico di grande rilievo nel fulcro della città”. Attraverso la creazione del collegamento della passeggiata pedonale e del percorso ciclabile lungo corso Galileo Ferraris con l’asse di via Garibaldi, rinnovando quindi l’intero tratto di corso Siccardi “grazie all’impegno di Compagnia di San Paolo e di Reale Foundation – prosegue l’assessora – potremo realizzare un abbellimento generale e una maggiore fruizione del centro, tenendo conto di tutte le fasce di età, permettendo a ciascuno di utilizzare in sicurezza lo spazio pubblico”.

“Reale Mutua, attraverso Reale Foundation, è orgogliosa di contribuire a questo importante progetto di riqualificazione urbana. L’iniziativa è un’ulteriore occasione per riaffermare il forte legame che unisce Reale Mutua e la Città di Torino e un’ottima opportunità per investire in partnership di eccellenza, valore in cui crediamo fermamente” ha commentato Luca Filippone, direttore generale di Reale Mutua.

La riqualificazione coinvolgerà l’intera collettività, impegnata in un percorso partecipato coordinato dal Tavolo di progettazione civica della Città.

Il Tavolo favorirà la definizione di un progetto, sulla base delle proposte dei cittadini, per l’utilizzo pubblico della “piazza alta” che presto sarà liberata dal cantiere in corso, attraverso l’analisi dei diversi possibili utilizzi dell’area.

Funzione del Tavolo è di stimolare e accrescere il senso di appartenenza della comunità locale nei confronti del territorio allo scopo di porre le basi di un patto di collaborazione tra cittadinanza e la Pubblica amministrazione per la cura partecipata dei beni comuni urbani e delle aree di verde pubblico del territorio comunale.