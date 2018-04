Torino vicina al piccolo Alfie. Reclamo alle Nazioni Unite: “Violati tutti i diritti”

Anche Torino è vicina a Alfie. Un gruppo di associazioni hanno infatti presentato un reclamo a sostegno del bimbo malato di Liverpool e della sua famiglia all’Human Right Council delle Nazioni Unite.

Oltre a loro hanno aderito anche la parlamentare di FdI Augusta Montaruli e il dirigente del partito, Maurizio Marrone.

L’esponente di Fratelli d’Italia ha così parlato. “Abbiamo deciso di intentare un rimedio per una situazione disperata. Mi auguro che anche altri ci seguano perché è l’ultimo tentativo per fermare una tragedia che si sta consumando per mano delle istituzioni britanniche: intervengano le Nazioni Unite. Verso Alfie sono stati violati tutti i diritti umani. Alfie siamo tutti noi e nessuno può stare in silenzio ad una brutalità simile. Molto è stato fatto, l’Italia si è distinta grazie all’intervento di Giorgia Meloni conferendo il passaporto. Ora tocca anche a noi fare la nostra parte”.