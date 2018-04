Torino, videoslot troppo vicine a chiese e scuole. Maxi stangata per un bar in via Sansovino

Il proprietario dell'esercizio è stato multato per un complessivo di 16mila euro

Controlli della municipale a seguito di alcuni esposti. Ieri gli agenti del Comando Sezione 5 Madonna di Campagna, Lucento, Vallette hanno proceduto al controllo di un bar in via Sansovino nei pressi di via Pirano a Torino.

Nel corso dell’ispezione è stata riscontrata la presenza di 8 slot-machine che non rispettavano i limiti imposti dalla normativa regionale che prevede il divieto di installazione di apparecchi per il gioco lecito a una distanza inferiore a 500 metri da luoghi sensibili (in questo caso una scuola e una chiesa).

Al gestore sono state comminate sanzioni amministrative per un totale di 16.000 euro e gli apparecchi videogioco sono stati posti sotto sequestro amministrativo.