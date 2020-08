Torino, i vigili sgomberano un alloggio Atc e trovano più di 18mila euro in contanti

Sorpresa durante le operazioni di sanificazione di un appartamento in via Giolitti

La scoperta durante le operazioni di sgombero. Questa mattina i vigili urbani hanno trovato più di 18mila euro in contanti in un alloggio Atc di via Giolitti, a Torino.

IL FATTO

Su mandato dell’Atc, un ufficiale di polizia giudiziaria e un agente del comando sezione I (Centro–Crocetta) della polizia municipale, insieme al personale della Cooperativa incaricata della sanificazione, hanno proceduto allo sgombero dell’appartamento in seguito alla morte della persona che vi abitava, avvenuta nel mese di febbraio dopo un ricovero in ospedale.

Durante le operazioni, i ‘civich’ hanno rinvenuto 373 banconote di diverso taglio – per un valore complessivo di 18.275 euro – che saranno custodite in cassaforte in attesa di comunicazione della Procura della Repubblica.