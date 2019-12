Torino, vigili urbani in abiti civili sul bus arrestano tre borseggiatori

Intensificati i controlli sui mezzi pubblici in occasione delle festività natalizie

Due italiani e un cittadino di origini tunisine, sono stati arrestati dagli agenti della polizia municipale di Torino a bordo di un bus della linea 36, mentre tentavano di borseggiare una donna 80enne.

AGENTI IN ABITI CIVILI

I tre sono stati acciuffati praticamente con le mani nel sacco durante i controlli organizzati sui mezzi del trasporto pubblico locale, intensificati durante le festività natalizie. I “caschi bianchi” del reparto operativo speciale erano in servizio in abiti civili quando hanno notato e i ladruncoli.