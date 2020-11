Torino, viola le norme anti-covid: chiuso un minimarket e multa da 800 euro [FOTO]

Lunedì pomeriggio gli agenti del commissariato San Secondo, insieme ai colleghi del reparto prevenzione crimine, hanno intensificato i controlli soprattutto nell’area della stazione ferroviaria di Torino Porta Nuova.

Il bilancio è di 45 persone identificate, di cui 11 gravate da precedenti, e di 35 veicoli controllati. Multa da 400 euro per il titolare di negozio in via San Secondo 12/C perché, alla pur essendo presenti dei clienti, non indossava correttamente la mascherina. Inoltre è stato chiuso per 5 giorni un minimarket in via San Secondo 5/E perché il titolare non aveva affisso all’ingresso il cartello obbligatorio relativo alla capienza massima.

Inoltre non aveva messo a disposizione dei clienti il gel igienizzante. Per lui anche una sanzione da 800.