Torino, violano il coprifuoco per brindare in piazza: multati in tre

Hanno violato il coprifuoco per brindare in strada: in tre sono stati multati, due denunciati. E’ successo intorno alle 23 in piazza Risorgimento, a Torino. Due marocchini di 28 e 37 anni e un 24enne italiano erano seduti su una panchina mentre assumevano bevande alcoliche. Agli agenti del commissariato San Donato non sono stati in gradi di fornire una valida motivazione che giustificasse la loro presenza: i tre sono stati quindi sanzionati per aver violato le misure anti-Covid.

Da ulteriori controlli è emerso come a carico di entrambi gli stranieri vi fossero diversi precedenti. In seguito il trentasettenne è stato denunciato in quanto inottemperante all’ordine del Questore di lasciare il Paese, mentre il ventottenne, con obbligo di presentazione alla firma, è stato indagato per aver dichiarato false generalità.