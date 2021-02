Torino, violenta rissa in strada nel quartiere Crocetta: due arresti e una denuncia

I carabinieri hanno arrestato due persone e denunciato una terza, minorenne, a Torino nell’ambito dei servizi di controllo del territorio disposti dal Comando Provinciale.

Il tutto per una rissa scoppiata in via Pigafetta, nel quartiere Crocetta. I tre fermati, tutti rumeni, tra cui un minorenne, stavano dando vita ad una violenta rissa in strada utilizzando bottiglie in vetro, un bastone, dei bidoni per la raccolta differenziata ed anche un cartello stradale posizionato per dei lavori in corso. I due maggiorenni sono stati ristretti in carcere mentre il minore è stato affidato ad una comunità dopo la denuncia.