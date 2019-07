Torino, violento raid a negozio cinese nel quartiere Falchera: arrestati gli autori [IL VIDEO]

Un vero e proprio raid punitivo, con mazze di ferro e cocci di bottiglia, verso un negozio di abbigliamento gestito da cinesi: accadde nel quartiere Falchera, lo scorso 6 marzo, dove cinque persone assaltarono i titolari dell’esercizio commerciale, rubando merce dal valore complessivo di oltre 5mila euro.

IL FATTO

Le indagini degli agenti negli scorsi mesi hanno permesso di ricostruire completamente la dinamica dei fatti: due degli indagati entrarono nello store per “rubare e svuotare il negozio”, minacciando i titolari di “ammazzarli e bruciare tutto”. Quello che non si aspettavano i delinquenti, però, era la reazione pronta delle vittime, che li fece desistere in un primo momento, mettendoli in fuga.

L’AGGRESSIONE

Poco dopo, però, i malviventi tornarono all’attacco, con complici al seguito, e, armati di bottiglie di vetro e mazze di ferro, partì l’aggressione: un saccheggio conclusosi con furti dal valore complessivo di oltre 5mila euro, mentre i due membri dello staff del negozio furono quasi investiti da una macchina di uno dei ladri e furono quindi costretti alle cure mediche in ospedale.

I PROVVEDIMENTI

I carabinieri hanno disposto un’ordinanza di custodia cautelare in carcere su richiesta della Procura di Torino: i colpevoli sono tutti domiciliati nel campo nomadi di via Germagnano e ritenuti responsabili di rapina aggravata e lesioni personali in danno dei dipendenti dell’esercizio commerciale della Falchera.