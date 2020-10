Torino. Violenze nei confronti della moglie, arrestato marito “ossessivo del controllo”

La Polizia di Stato ha arrestato un uomo per violenze e minacce nei confronti della moglie su segnalazione della donna al numero unico delle emergenze.

CHIUSA IN CAMERA DA LETTO PER SOTTRARSI ALLE VIOLENZE

La vittima ha riferito agli agenti di trovarsi chiusa in camera da letto insieme coi suoi due figli minori, per sottrarsi alla furia del marito. All’arrivo degli agenti nello stabile erano ben udibili le urla di quest’ultimo, che si rifiutava di aprire la porta di casa. La donna poi, preso coraggio, è uscita dalla stanza in cui si era chiusa, permettendo l’accesso ai poliziotti.

L’ARRIVO DEI POLIZIOTTI

L’uomo ha continuato a mantenere un atteggiamento ostile ed aggressivo, minacciando la moglie, anche in presenza della polizia, cui ha chiesto insistentemente se fosse stata lei ad aver chiamato. Gli accertamenti svolti dagli agenti, anche grazie alla testimonianza di persone vicine al nucleo familiare, hanno fatto emergere un quadro di maltrattamenti perdurante da diversi anni ed acuitosi durante i mesi del lockdown primaverile.

OSSESSIVO DEL CONTROLLO

La donna veniva vessata dal marito soprattutto per motivi riconducibili alla sua ossessiva gelosia e al bisogno di controllarla. Oltre a non poter frequentare nessuno, non era nemmeno libera di parlare al telefono con i familiari più stretti, ed insulti gratuiti ed offese, anche davanti ai bambini, erano all’ordine del giorno. In una occasione l’uomo le ha vietato anche di interloquire telefonicamente con personale scolastico in merito all’andamento dei piccoli. Per evitare di essere denunciato, lui l’ha ricorrentemente minacciata di morte nel caso lei avesse parlato. La sera dell’intervento, nel corso di una lite nata per futili motivi, lui le ha gettato sul pavimento degli effetti personali, poi l’ha afferrata per un braccio e l’ha fatta cadere per terra, proprio davanti ai bambini.

ARRESTATO

Per l’uomo, che ha numerosissimi precedenti di polizia per reati contro la persona e la pubblica Amministrazione, è scattato l’arresto per maltrattamenti in famiglia aggravati dalla presenza di minori.