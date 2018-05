Torino “vola” nello spazio: lanciato il cargo Cygnus. E’ diretto alla Stazione Spaziale

Lanciato il cargo Cygnus verso la Stazione Spaziale: trasporta 3,3 tonnellate di rifornimenti e materiali per gli esperimenti scientifici destinati agli astronauti. Il lancio e’ avvenuto con un razzo Antares alla base Nasa di Wallops Island, in Virginia. Partito dopo il rinvio di ieri, il cargo è stato realizzato per conto della Nasa dall’azienda Orbital Atk, con un importante contributo italiano, della Thales Alenia Space (Thales – Leonardo), che negli stabilimenti di Torino ha costruito il modulo che trasporta i materiali.

L’ARRIVO E’ PREVISTO GIOVEDI’

L’arrivo è previsto giovedì 24 maggio, sara’ l’astronauta americano Scott Tingle a catturare il cargo con il braccio robotico, assistito dagli altri due americani a bordo, Ricky Arnold e Drew Feustel. Dopo la cattura, il centro di controllo a terra controllerà il braccio robotico per agganciare Cygnus al modulo Unity.