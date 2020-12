Torino, volante della Polizia sperona auto in fuga: conducente ammanettato [IL VIDEO]

Caos e tensioni nella notte a Torino. Tre volanti della Polizia sono state infatti impegnate in un inseguimento a folle velocità per le strade della città e terminato con l’arresto del conducente dell’auto in fuga.

Il tutto è stato testimoniato da un video, filmato da un passante e che ha fatto il giro del web dopo essere stato pubblicato sui social. La vettura dell’uomo in fuga va in testacoda ed è immediatamente speronata da una delle Volanti. A questo punto, quindi, scendono i poliziotti, che bloccano e ammanettano il soggetto dopo averlo messo a terra.