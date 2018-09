Torino, vuole denunciare un furto ma lo beccano con la cocaina nei calzini: arrestato

In manette è finito uno straniero di 21 anni: inutile il suo tentativo di fuga

Gli agenti del commissariato San Donato di Torino hanno arrestato un 21enne straniero perché trovato in possesso di nove involucri contenenti cocaina nascosti all’interno dei calzini.

Singolare la dinamica: il giovane, di nazionalità gambiana, si era rivolto agli agenti perché sosteneva di essere stato derubato del portafogli e del cellulare nella notte, mentre stava dormendo su una panchina in via Balbo.

Essendo privo di documenti e senza fissa dimora, i poliziotti gli hanno spiegato che avrebbero dovuto accompagnarlo in questura per accertamenti. A questo punto, il ragazzo ha tentato di scappare ma è stato inseguito e bloccato dagli uomini in divisa, che hanno poi recuperato e sequestrato la droga nascosta nei calzini.